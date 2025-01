Secoloditalia.it - Meloni, governo, FdI: la tripletta della destra registrata dai sondaggi. Ecco di quanto cresce il consenso

ilper FdI, per Giorgialeader e per il: a registrare laè il più recente deiDire-Tecnè, che attesta il partito del premier saldamente in cima alla classifica di gradimento degli italiani con il 29,8% e un più 1,2% rispetto al mese precedente. Ildel premier è poi al 46,4% in crescita del 2,5% e quello delnel suo complesso al 42% con un 1,8% in più rispetto al 20 dicembre. Ancora una volta, insomma, iconfermano che le polemiche spesso feroci e strumentali dell’opposizione non attecchisco tra gli italiani.Ildei partiti: FdI saldamente primo neie sfiora il 30%Nel dettaglio, FdI con quelvicino al 30% stacca di quasi sette punti il Pd, che dal mese scorso perde lo 0,6% e scende al 23,1%, Al terzo posto si trova Forza Italia che guadagna lo 0,1% e arriva all’11,5%.