Lapresse.it - Medioriente: Idf conferma il cessate il fuoco da domani alle 8.30

Leggi su Lapresse.it

Milano, 18 gen. (LaPresse) – Ilila Gaza “entrerà in vigore domenica 19 gennaio08.30 (le 7.30 in Italia, ndr) e, come parte di esso, le truppe dell’Idf implementeranno le procedure operative sul campo in conformità con gli accordi stabiliti. È quanto afferma in una nota l’esercito d’Israele (Idf),ndo quanto già annunciato dal Qatar. “L’Idf si è preparato a ricevere gli ostaggi dopo il loro rilascio dalla prigionia di Hamas e sta operando per fornire un adeguato supporto fisico e psicologico, con la massima attenzione a ogni dettaglio”, si legge nella nota, riportata dal Times of Israel, “insieme all’accordo e al nostro impegno a riportare a casa tutti gli ostaggi, l’Idf continuerà a operare per garantire la sicurezza di tutti i cittadini israeliani, in particolare quelli nelle comunità vicine alla Striscia di Gaza”.