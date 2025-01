Lanazione.it - Medioetruria, fronte comune. Le categorie spingono Rigutino. Solo Confindustria si smarca

Leggi su Lanazione.it

Chiedono e fannosull’Alta velocità. Sono leeconomiche del commercio e dell’artigianato della Provincia di Arezzo che vedono nella stazione Medio Etruria una possibilità di crescita economica per le imprese, a patto che la politica abbia una visione chiara. "La questione dell’Alta Velocità non può essere affrontata con superficialità o calcoli di convenienza politica. È un banco di prova cruciale per chi governa e amministra, che deve dimostrare di avere a cuore il futuro del territorio, il benessere dei cittadini e la crescita economica delle imprese". È quanto dichiarano con fermezza, in una nota congiunta, le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato della provincia di Arezzo Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato Imprese. L’intervento dopo che giovedì si è svolto il doppio Consiglio Provinciale e Comunale di Arezzo aperto alla cittadinanza in merito alla localizzazione della nuova stazione ferroviaria Medio Etruria.