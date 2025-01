Maxi operazione Rispettiamo la natura | coinvolte anche Pomezia Ladispoli e San Felice

Leggi su Ilfaroonline.it

18 gennaio 2025- Le unità navali e gli elicotteri del Reparto Operativo Aeronavale, in stretta sinergia con le pattuglie a terra dei reparti cooperanti, hanno condotto, nelle ultime settimane, significative attività sia in ambiente marino, contro la pesca a strascico effettuata sotto costa, sia sul territorio contro l’inquinamento ambientale causato dalle discariche abusive.L’osservazione aerea, con l’impiego degli elicotteri AW 139 della Sezione Aerea di Pratica di Mare, ha permesso l’individuazione di 8 discariche abusive su appezzamenti di terreno ove erano illecitamente stoccati ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e, in alcuni casi, altamente inquinanti.Le attività operative hanno interessato siti ubicati nei comuni di, SanCirceo, Nepi e Gallese ove sono state sottoposte a sequestro aree per un totale di circa 32 mila metri quadri.