Massimo due drink a passeggero in aeroporto | la richiesta di Ryanair all’Unione europea per ridurre i casi di ubriachezza molesta in volo

Niente più passeggeri ubriachi in. È questa lache la compagnia aerea low-costha recapitato, proponendo così un limite alla vendita di alcolici in aereoporto.Da diversi mesi, infatti, l’azienda irlandese lamenta un aumento dei passeggeri ubriachi sui loro voli. E potrebbe essere proprio l’alterazione dovuto ad un consumo eccessivo di alcolici, come più volte ha sottolineato il direttore della compagnia aerea, Michael O’Leary, la causa dei gesti sempre più violenti di alcuni passeggeri. Una situazione che rischierebbe non solo di rovinare l’esperienza di viaggio di chiunque sia a bordo, ma anche di mettere in pericolo la salute e la sicurezza dell’equipaggio.Ed è per questo motivo cheha chiestodi imporre un limite alla vendita di alcolici in, prevedendo undi 2, da acquistare solo con le apposite carte d’imbarco, proprio come accade al duty free quando si vuole comprare un prodotto soggetto a limitazioni.