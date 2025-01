Liberoquotidiano.it - Marinelli travolto dopo le ultime puntate di "M": "Dolore doppio, o sbaglio?". E spunta una foto | Guarda

Il tormento di Lucaper aver dovuto interpretare Benito Mussolini nella fiction di Sky M - Il Figlio del secolo promette di rimanere tale ancora per qualche settimana, almeno a giudicare la maggioranza dei commenti su Xla terza e la quarta puntata della miniserie ispirata alla trilogia di Antonio Scurati, andate in onda venerdì 17 gennaio.il debutto di una settimana fa, accolto da pareri contrastanti (ottima confezione dal punto di vista tecnico, troppi strafalcioni sul piano puramente storico), il bilancio non cambia. E resta sulla graticola proprio l'interpretazione dell'attore romano che alla vigilia ha scaldato il clima ricordando di essere un fiero anti-fascista e di aver per questo fatto una grande fatica nel calarsi nei panni del Duce. Pubbliche scuse o giù di lì che gli hanno fatto attirare contro una raffica di sfottò e ironie.