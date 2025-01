Maniaci | il romanzo di Dio e dell' uomo così la Bibbia è il libro di tutti

Leggi su Liberoquotidiano.it

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque». «Non mi viene in mente un attacco più memorabile», spiega Aldo Cazzullo, nell'incipit del suo più che fortunato, Il Dio dei nostri padri (HarperCollins editore, pp.310, euro 19,50). E certo non si può che sottoscrivere questo giudizio: nessun volume può vantare un simile inizio, un'introduzione affrescata da parolepotenti, vertiginose, capaci in poche pennellate di mettere in scena l'immane operaa creazione. Certamente la sfida di raccontare e in qualche modo ricreare quegli infiniti incroci di storie, vicende, personaggi deldei Libri può far tremare i polsi anche a uno scrittore di lungo corso come Cazzullo. Una sfida vinta, secondo diversi punti di vista, a partire da quello del successo editoriale.