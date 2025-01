Sbircialanotizia.it - Luca Tommassini, l’operazione al cuore grazie a Fiorello:”Ma ho rifiutato fentanyl”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il coreografo rivela di aver preso l'antidolorifico in passato per un altro intervento e di esserne diventato dipendente Questo è "l’anno delnuovo". Così definisce il 2025 il coreografo e danzatoreche ha cominciato il nuovo anno riprendendosi da un intervento con cui gli è stata ricostruita la valvola mitrale. In un'intervista .L'articoloal:”Ma ho” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.