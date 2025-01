Secoloditalia.it - L’orrore trapela a scuola, 13enne dorme in classe: di notte sto sveglia per paura che papà uccida mamma

Leggi su Secoloditalia.it

, quando unain, cedendo al sonno sul banco. Come spesso accade in questi in questi casi, la tragedia che cova sotto la cenere esplode in tutto il suo potenziale di orrore da un banale riscontro: quello rilevato – e su cui ha avuto il merito di andare fino in fondo – da una professoressa che, vendendo una sua alunna stremata dalla stanchezza, adntarsi sul banco, ha avuto l’intuizione di portare la ragazza dallo psicologo scolastico. E da lì è emerso l’inimmaginabile. O meglio: il timore che i peggiori incubi nascosti della piega della quotidianità possano rivelarsi in tutto il loro orrore nel più casuale dei momenti. O meglio: nella più ordinaria delle notti.Torino,siin: dinonperche illa«Ogni sera succede la stessa cosa.