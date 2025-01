Vanityfair.it - Lo scienziato Ennio Tasciotti e la scommessa della longevità che parte dal cervello: «Vivere più a lungo e in salute è relativo se poi non abbiamo più memoria di chi siamo»

Leggi su Vanityfair.it

Dopo anni di ricerche pionieristiche negli Stati Uniti è tornato in Italia per dedicarsi a nuovi studi sull'invecchiamento in. Oggi dirige il primo laboratorio diUmana in una struttura pubblica e sta promuovendo lo sviluppo dell'imprenditoriascienza che si occupa di longevity. Ecco come loci sta ispirando con il suo lavoro