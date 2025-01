Oasport.it - LIVE Sonego-Marozsan 6-7 1-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: si prosegue “on serve” nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LADI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 6.0030-0 L’ungherese sfonda con il dritto.15-0prende in contropiedecon il rovescio incrociato.3-3 Con un altro ace (il nono)tiene un delicato game al servizio.40-30 Doppio fallo di.40-15 Ottavo ace per.30-15 In corridoio il rovescio di.15-15 Pallonetto clamoroso died il recupero poi dispalle al campo finisce lungo di pochissimo.2-3 Game velocissimo al servizio dell’ungherese.40-15continua a servire benissimo.30-15 Super risposta di dritto di.30-0 Secondo ace consecutivo di