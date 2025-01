Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2025 in DIRETTA: Goggia imbattibile, podio di lusso per Brignone, sbaglia Vonn

LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO LA DELLA DI WENGEN DALLE 12.30 12.40 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 12.39 Appuntamento a domani per il superG, sempre alle 11.00. 12.38 La classifica finale della gara: Sofia (Italia) 1'33?95 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) +0.42 Federica (Italia) +0.55 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.72 Corinne Suter (Svizzera) +0.75 Cornelia Huetter (Austria) +0.79 Jacqueline Wiles (USA) +0.99 Ester Ledecka (Cechia) +1.01 Ilka Stuhec (Slovenia) +1.05 Mirjam Puchner (Austria) +1.15 12.37 Sofia ha vinto la di d'Ampezzo davanti a Lie e. I piazzamenti delle altre italiane: 11ma Laura Pirovano a 1.