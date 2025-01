Oasport.it - LIVE Scandicci-Conegliano 0-3, A1 volley femminile in DIRETTA: monologo dell’Imoco al PalaWanny

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.28 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti.19.26 17 punti per Zhu, 16 per Gabi, 16 per Haak: in grande forma. In affanno oggi è stata Antropova con 11 punti, ma 4 errori.19.24 25-21, 25-14, 25-13: punteggio in discesa per l’Imoco che espugna senza difficoltà ilpraticamente mai in partita e in grande affanno oggi contro una squadra praticamente intoccabile che resta ampiamente al comando della classifica.13-25 MURO! 3-0 nettissimo al: ancora posta piena per la squadra di Santarelli.13-24 Stavolta non sbaglia sulla fast Chirichella.13-23 Chirichella fermata dal muro di Mingardi.12-23 Ottimo attacco di Nwakalor.11-23 Wolosz ha la meglio su Antropova nel contrasto a rete.