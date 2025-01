Oasport.it - LIVE Musetti-Shelton 3-6, 6-3, 0-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’italiano vince il secondo set

0-1 Gioco: prima al centronte per l'americano.40-0 Ace, l'ottavo del match per lo statunitense, ancora una volta con un servizio alla T30-0 La risposta in back ditermina in corridoio.15-0 Primante per l'americano.Al servizio BenTERZO SETNelsetha alzato illlo da fondo campo riuscendo a limitare gli errori. L'azzurro ha chiuso il parziale con 4 gratuiti contro i 12 dell'americano. Saldo deinti in favore delper 7-6.6-3 Gioco eset: l'azzurro sigilla ilparziale con il primo ace dell'incontro.