Oasport.it - LIVE Musetti-Shelton 0-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’americano si salva da 15-40

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.0030-0 L’approccio in back ditermina a metà rete.15-0cambia subito con il dritto lungolinea e ruba il tempo al. L’azzurro deve essere bravo a non limitarsi semplicemente a difendere ma a prendere le iniziative dello scambio quando possibile.UPSET ALERT!! Dagli altri campi arriva una notizia che riguarda da vicino questo match: Gael Monfils batte Taylor Fritz per 3-6, 7-5, 7-6, 6-4 ed accede agli ottavi di finale dove affronterà uno tra.0-3 Gioco: prima ad uscire ed urlo delche ha confermato il break.