LIVE Milano-Perugia, A1 volley femminile in DIRETTA: Egonu e Sylla ricevono le umbre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.27 Formazioni che hanno ultimato la fase di riscaldamento e stanno per fare il loro ingresso in campo! Manca sempre meno allo start dell’incontro.20.25attualmente è quarta in classifica con 38 punti raccolti.si trova all’11° posto con 14 punti accumulati sinora.20.20 Il match dell’andata terminò 1-3 in favore di. Questa sera le ragazze di Lavarini cercano 3 punti per scavalcare definitivamente Novara e accorciare su Scandicci, appena stesa in casa 0-3 da Conegliano, nel big match d’apertura della 19esima di A1.Benvenuti allatestuale di, poco meno di 20’all’inizio del match!Buongiorno, benvenute e benvenuti allatestuale di, 19esima giornata del campionato di Serie A1