Oasport.it - LIVE Milano-Perugia 1-0, A1 volley femminile in DIRETTA: scatta il secondo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Da posto 4 Traballi sfonda il muro di Kurtagic.4-4 Invasione di Traballi che tocca la rete in fase di attacco.3-4 Sulle mani del muro la palla giocata a filo rete da Egonu.2-4 Scambio pasticciato con Unguereanu che passa in diagonale sulla free ball.2-3 Diagonale sporcata dalle mani del muro da parte di Daalderop.1-3 Fast di Cekulaev.1-2 Stretta e vincente la diagonale di Sylla contro il muro a 1 di Nemeth che poco può.0-2 Diagonale mancina Nemeth.0-1 Sbaglia Orro in battuta.SET1-0 Traballi non trova le mani alte del muro da posto 4. Primo set alle meneghine.24-16 Esitazione di Ricci dopo muro su Sylla, il pallone cade a terra col classico “mia-tua”.23-16 Sylla cerca ma non trova la deviazione del muro da posto 4.23-15 Nemeth da posto 2.