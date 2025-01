Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro contro i campioni olimpici

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26 Ed ora tocca all’inno di Mameli.20.25 È il momento dell’inno danese.20.22 L’obiettivo dell’per questa sera è divertirsi e provare a giocare al proprio megliola fortissimaper testare il propriollo. Non è la quotidianità per gli azzurri giocare su questi palcoscenicinazioni di questo calibro e, per giunta, in un palazzetto gremito20.19 Il Main Round vedrà le prime 3 del girone B (ed una tra Algeria e Tunisia) incrociare le prime del gruppo A (Germania e due tra Cechia, Polonia e Svizzera). Le formazioni conserveranno i punti della prima fase con gli azzurri che saranno almeno a quota 4.20.16 In un Mondiale di per se già storico l’vuole continuare a sognare. Gli azzurri hanno vinto e convinto nei primi due incontri di questa competizione iridata, non pagando lo scotto dell’emozione per la prima volta e battendo Tunisia (32-25) ed Algeria (32-23) conquistando così l’accesso al Main Round.