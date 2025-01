Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 6-14, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: i danesi prendono il largo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIME OUT26? Nielsen para facilmente sulla debole conclusione di Angiolini. Ipartono in contropiede e trovano la rete con Kirkelokke.26? Rete di Jakobsen che non sbaglia.6-14.25? Gidsel accelera improvvisamente, si butta dentro e conquista il primo 7 metri della partita per i.25? Goooooool!! Ottima penetrazione di Simone Mengon che trova la seconda rete della propria partita.6-13.24? Seconda rete del match per Jakobsen che tira all’incrocio dei pali.5-13.24? Goooooool!! Dopo oltre 16 minuti gli azzurri tornano al gol con la conclusione di Tommaso Romei.5-1223? Laripropone l’azione precedente e trova la rete con Gidsel.4-12.