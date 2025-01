Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 4-8, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: ottima partenza degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16? Lafa viaggiare la palla e trova libero nell’angolo destro Hansen che supera Ebner.4-9.16? Due minuti per Bortoli per una trattenuta troppo vistosa.15? Infrazione offensiva della. L’parte in contropiede con Dapiran che angola bene il tiro ma sbatte sulla gamba d’appoggio.15? Nielsen para sul tiro dalla distanza di Bortoli.TIME OUT14? Sfondamento di Bortoli.13? Si sblocca anche Jakobsen che passa sotto le gambe di Ebner.4-812? Lancio lungo di Ebner a cercare De Angelis. Il passaggio è impreciso e termina largo.12? Gira veloce il pallone tra le mani. Si arriva fino all’angolo da Leo Prantner che si accentra e tira sbattendo contro il muro di Nielsen.11’Ancora in rete Pytlick che accelera immediatamente e supera Ebner.