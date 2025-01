Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: giro subito la Francia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26 Dopo il 4/5 con il caricatore Passler sbaglia le prime due ricariche ma si salva con l’ultima.di penalità per la.14.26 Zero di Magnusson che è la prima a rialzarsi. Difficoltà per Botet.14.25 POLIGONO 1: gruppo compatto all’ingresso alla prima serie. La piazzola corrisponde al pettorale di partenza.14.22 Gruppo compatto dopo i primi novecento metri.14.20 Si parte!! Inizia la gara.14.19 Atmosfera surreale in quel di. La notizia di Johannes Boe ha sorpreso tutti, pubblico compreso.14.18 La Svezia proverà a far saltare il banco trascinata da Elvira Oeberg, in ottima condizione, e dalla ritrovata Hanna che ha ben figurato nelle ultime uscite.14.15 Questa la start list dellaodierna:1 SWE – SWEDEN1-1 r MAGNUSSON Anna1-2 g HALVAON Ella1-3 y OEBERG Hanna1-4 b OEBERG Elvira2 FRA – FRANCE2-1 r BOTET Paula2-2 g MICHELON Oceane2-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine2-4 b SIMON Julia3 GER – GERMANY3-1 r SCHERER Stefanie3-2 g GROTIAN Selina3-3 y SCHNEIDER Sophia3-4 b PREUSS Franziska4 NOR – NORWAY4-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad4-2 g ARNEKLEIV Juni4-3 y KIRKEEIDE Maren4-4 b FEMSTEINEVIK Ragnhild5 ITA – ITALY5-1 r PASSLER Rebecca5-2 g WIERER Dorothea5-3 y TRABUCCHI Martina5-4 b CARRARA Michela6 SUI – SWITZERLAND6-1 r GASPARIN Elisa6-2 g HAECKI-GROSS Lena6-3 y GASPARIN Aita6-4 b BASERGA Amy7 POL – POLAND7-1 r SIDOROWICZ Natalia7-2 g ZUK Kamila7-3 y MAKA Anna7-4 b JAKIELA Joanna8 AUT – AUSTRIA8-1 r STEINER Tamara8-2 g GANDLER Anna8-3 y JUPPE Anna8-4 b HAUSER Lisa Theresa9 UKR – UKRAINE9-1 r HORODNA Olena9-2 g DZHIMA Yuliia9-3 y PETRENKO Iryna9-4 b DMYTRENKO Khrystyna10 CZE – CZECHIA10-1 r JISLOVA Jessica10-2 g VOBORNIKOVA Tereza10-3 y MIKOLASOVA Heda10-4 b OTCOVSKA Kristyna11 FIN – FINLAND11-1 r HAMALAINEN Inka11-2 g MINKKINEN Suvi11-3 y LEINAMO Sonja11-4 b KERANEN Noora Kaisa12 EST – ESTONIA12-1 r ERMITS Regina12-2 g KUELM Susan12-3 y TALIHAERM Johanna12-4 b KAASIK Hanna-Brita13 CAN – CANADA13-1 r PARADIS Pascale13-2 g LUNDER Emma13-3 y ROUSSEAU Shilo13-4 b MOSER Nadia14 SLO – SLOVENIA14-1 r VINDISAR Klara14-2 g REPINC Lena14-3 y LAMPIC Anamarija14-4 b KLEMENCIC Polona15 SVK – SLOVAKIA15-1 r KAPUSTOVA Ema15-2 g BATOVSKA FIALKOVA Paulina15-3 y KUZMINA Anastasiya15-4 b REMENOVA Maria16 USA – UNITED STATES16-1 r IRWIN Deedra16-2 g FREED Margie16-3 y LEVINS Chloe16-4 b CASTONGUAY Grace17 LAT – LATVIA17-1 r VOLFA Estere17-2 g BENDIKA Baiba17-3 y BULINA Sanita17-4 b BULINA Sandra18 KAZ – KAZAKHSTAN18-1 r POLTORANINA Olga18-2 g YEGOROVA Polina18-3 y BELETSKAYA Yelizaveta18-4 b VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina19 BUL – BULGARIA19-1 r DIMITROVA Valentina19-2 g TODOROVA Milena19-3 y ZDRAVKOVA Maria19-4 b HRISTOVA Lora20 LTU – LITHUANIA20-1 r TRAUBAITE Judita20-2 g ZHURAUSKAITE Lidiia20-3 y KOCERGINA Natalja20-4 b URUMOVA Sara14.