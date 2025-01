Sport.quotidiano.net - L’iniziativa. “Terzo tempo“ in casa Pro Patria. Incontro sul domani dei calciatori

BUSTO ARSIZIO (Varese)È ripartito ““,di Lega Pro dedicata aidella Serie C. La prima tappa della seconda edizione si è tenuta nella sala stampa della Pro(che ieri ha anche annunciato il nuovo difensore 26enne Luca Coccolo, ex Torres). Il progetto, lanciato nel 2019 da Bosch con LabLaw, ManpowerGroup e Fondazione Human Age Institute, favorisce l’occupabilità deial termine della carriera sportiva grazie a un percorso formativo specializzato. Con venti tappe già svolte nella stagione 2023-24, ““ offre competenze utili per il futuro lavorativo degli atleti. ‹‹Novanta minuti, gli stessi di una partita. Abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare la prima tappa", ha dichiarato la Pro. Tra i temi affrontati, il personal branding, con rappresentanti di Lega Pro, Bosch TEC e ManpowerGroup.