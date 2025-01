Ilgiorno.it - Legnano, svaligiati nella notte tre negozi del centro

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 18 gennaio 2025 - Raide vetrine di alcuniin frantumi a pochi passi dal Comune, in pienocittadino. È successo intorno alle 4 di questa mattina, infatti, ladri hanno preso di mira tre esercizi commercializona di corso Magenta, il “cuore” della ztl del. Le vetrine andate in frantumi sono quelle di uno di telefonia e di duedi abbigliamento (Yamamai e Original marines), uno dei quali di abiti per bambini. Il bottino del raid è costituito essenzialmente dai telefoni sottratti nelo Fastweb e dagli euro lasciati in cassa dai commercianti. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti del commissariato di polizia di via Gilardelli, sia i carabinieri della compagnia di(questi ultimi si sono occupati del furto nelo di telefoni cellulari).