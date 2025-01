Ilrestodelcarlino.it - Lavoratori sfruttati 12 ore al giorno. Due arresti

Lavoravano anche 12 ore alvivendo in condizioni al limite della sopravvivenza. Due imprenditori di origine cinese, marito e moglie, sono finiti in manette con l’accusa di caporalato. Secondo gli investigatori sfruttavano manodopera nel settore tessile e sono stati arrestati dai carabinieri nei giorni scorsi. L’operazione è stata condotta dai militari del nucleo ispettorato del lavoro di Pesaro e Urbino, in collaborazione con la stazione carabinieri di Urbania, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini cinesi, residenti a Piandimeleto e domiciliati a Urbania. I due sono accusati di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro. Le indagini hanno portato alla luce un sistema consolidato di sfruttamento lavorativo ai danni di connazionali impiegati nel polo tessile della zona.