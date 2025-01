Ilrestodelcarlino.it - L’aria di casa porta bene a Mignani: "Bravi ragazzi, successo di squadra"

Mister Micheleieri sera è entrato in sala stampa dopo aver espugnato Marassi godendosi il momento: "Alleno un gruppo meraviglioso, formato dache ogni giorno fanno di tutto per migliorarsi. Nell’ultimo periodo non era riuscito a raccogliere quello che meritava, ma ora lo ha fatto contro unaforte. E’ vero che la classifica della Sampdoria non è buona, ma abbiamo affrontato con personalità un gruppo di qualità in uno stadio imnte. Sono strafelice per i giocatori e spero che questa vittoria sia per noi un nuovo punto di partenza". Il Cavalluccio ha conquistato il secondoesterno della stagione, il primo ottenuto in rimonta. "E’ un segnale imnte – ha aggiunto– legato al fatto che laha saputo reagire. In fondo è quello che ci diciamo sempre nello spogliatoio: noi siamo quelli della prima parte della stagione, quelli che hanno fattoin Coppa Italia contro squadre di una categoria superiore.