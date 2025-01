Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini cerca il rilancio: "Non vogliamo mollare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara ad archiviare il girone d’andata del campionato, il decimo consecutivo in serie B1, e lo fa con un derby che dovrà rilanciare il cammino di una squadra andata in tilt dopo un ottimo inizio e che da troppo tempo ha perso la bussola per orientarsi lungo una strada che si sta dimostrando più tortuoso del previsto. Sul piatto non ci sono obiettivi immediati da raggiungere, quanto piuttosto la necessità di ritrovare consapevolezza nei propri mezzi per affrontare al meglio delle possibilità del roster il resto della stagione. Domani, alle 17.30, al MiniPalazzetto arriverà l’eterna rivale Forlì: le bianconere tornano a giocare davanti al proprio pubblico dopo aver inaugurato il 2025 con una sonora sconfitta rimediata a Verona, mentre le forlivesi arrivano dalla vittoria 3-1 contro Clementina.