La Yuasa Battery senza nulla da perdere

Trasferta in casa dei Campioni d’Europa in carica domenica alle 17 per laGrottazzolina che fa visita all’Itas Trentino in un match da coefficiente di difficoltà decisamente molto alto. Guardando al passato, solo pensare ad un incrocio simile fa un certo effetto ma va considerata la straordinaria scalata della matricola grottese nell’elitè della pallavolo italiana. Grotta che non fa caso troppo alla classifica attuale ma ragiona gara dopo gara anche per non soffrire di vertigini considerando il +5 sulla zona retrocessione e solo il -1 dai playoff, parola quest’ultima che solletica ma non è nel lessico attuale di coach Ortenzi e dei suoi ragazzi. Per tornare con i piedi a terra basta guardare chi c’è dall’altra parte della rete, agli ordini di coach Soli. Basta pensare alla colonia azzurra formata da Alessandro Michieletto, Lavia, Sbertoli, Laurenzano per passare Bartha, Gualberto, Rychlicki e Gabi Garcia.