Lanazione.it - La scomparsa di Cesare Pagnini, addio al pioniere del caffè. Sue le innovazioni su deca e orzo

Leggi su Lanazione.it

Monsummano (Pistoia), 18 gennaio 2025 – Aveva negli occhi la soddisfazione di una famiglia unita nel lavoro di una vita, ma il sorriso arrivava solo al momento di mettersi alle macchine nel laboratorio. Si è spento giovedì mattina, imprenditore dela Monsummano e capo di una famiglia a cui ha tramandato l’amore per il proprio lavoro. Aveva 91 anni, e lascia le figlie Vallì, Paola e Michela, i generi e gli affezionati nipoti. Aveva fondato la torrefazione nel 1969 insieme a Luciano Slitti e poi nel 1974 si erano divisi ma solo di ragione sociale dal momento che non è mai venuta meno la stima e l’amicizia tra loro. Dalla fondazione dell’azienda propria in località Il Terzo a Monsummano non si è mai trasferito e ha visto cambiare il mondo è cambiato, insieme al modo di gestire le cose e tramandare la tradizione di famiglia fino ai nipoti, che oggi sostengono l’azienda anche negli aspetti di modernizzazione digitale.