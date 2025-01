Pronosticipremium.com - La Roma ingrana, dall’evergreen El Shaarawy a un Dybala super: l’Olimpico una regola

I segnali di ripresa erano arrivati immediati dopo l’arrivo di Ranieri ed erano proseguiti per tutta la fine dell’anno, ma ora lae può veramente sognare una seconda parte di stagione che, al netto del ritardo accumulato in classifica, possa regalare qualche gioia ai tifosi. Il passaggio a vuoto di Como, la gara più brutta sotto il tecnico di San Saba, è stato prontamente assimilato dalla squadra, che nelle successive 6 gare tra campionato e Coppa Italia ha ottenuto 4 vittorie, tra le quali spicca il derby, e i 2 pareggi con Milan e Bologna.Ieri alnon una partita semplice, contro un Genoa che ha confermato l’ottimo stato di forma delle ultime uscite, con un primo tempo maturo, ordinato e chiuso sul punteggio di 1-1.che è rimasta calma e non si è disunita come succedeva prima, e con unin questo stato è tutto più facile.