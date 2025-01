Tvplay.it - La Roma fa spesa a Bologna, servono 12 miloni

Laha intenzione di pescare aun profilo di cui ha molto bisogno:circa 12 milioni di euro per portarlo a Trigoria subitoRanieri e Ghisolfi stanno tentando di condurre in porto un mercato di gennaio piuttosto complicato. Al di là delle dichiarazioni di facciata, dopo oltre due settimane ancora non è stato messo a segno nessun acquisto. L’ultima idea porta aper un esterno di fascia.Lafa12(Tvplay – ANSA) Laha bisogno con la massima urgenza di un esterno a destra. Ranieri è stato chiaro e anche in diverse conferenze stampa ha ribadito che qualcosa verrà fatto in quel settore. Magari si cercherà di prendere un profilo duttile, che possa giocare sia alto che basso, sia con la difesa a tre che con quella a quattro e magari agire anche a sinistra.