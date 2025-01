Agi.it - La richiesta dei preti sposati al Papa: "Vogliamo rientrare nella chiesa"

Leggi su Agi.it

AGI - Il Movimento Internazionale dei sacerdotirilancia la sua battaglia sul rientro. Già dal 2003 il fondatore don Giuseppe Serrone ha raccontato la sua vita da sacerdote fino al 2002, anno in cui si è sposato con una ragazza albanese venuta ad assisterlo in parrocchia a causa di un infortunio. Serrone ha più volte precisato che la donna non è mai stata la sua amante e mai ha condotto una doppia vita: tutto è avvenuto una volta dimessosi e ottenuta la dispensa dagli obblighi matrimoniali. Regolarizzato anche il matrimonio religioso. L'appello quindi che Serrone e sua moglie lanciano alè di riammettere, in quest'anno del Giubileo, i"con un percorso previsto dal Diritto Canonico". "I sacerdoti- ha affermato nel suo appello don Serrone - sono una ricchezza da valorizzare per le diocesi e le parrocchie.