La Pompei del lusso e convivialità emerge un grande complesso termale privato

Un’eccezionale scoperta archeologica ha riportato alla luce un vasto e articolatoall’interno di una domus di, connesso a un salone per banchetti, nel cuore dell’insula 10 della Regio IX di. Questo ritrovamento si distingue come uno dei più grandi complessi termali privati mai documentati nelle dimoreane, accanto a esempi illustri come le terme dei Praedia di Giulia Felice, la Casa del Labirinto e la Villa di Diomede.Un luogo diL’eccezionale connessione tra gli spazi termali e lasala conviviale – il cosiddetto “salone nero”, già reso noto in precedenti scavi – testimonia la funzione centrale della domus come luogo di rappresentanza e celebrazione. I banchetti, che andavano oltre il semplice piacere, rappresentavano per i proprietari occasioni strategiche per consolidare il proprio status sociale, costruire alleanze politiche e influenzare l’opinione dei propri ospiti.