Inter-news.it - La Juventus ritrova la vittoria: battuto il Milan con Maignan complice!

Leggi su Inter-news.it

Dopo numerosi pareggi in campionato, lalabattendo 2-0 ildavanti ai propri tifosi.si fa beffare, prima da Mbangula e poi da Weah.PRIMA FRAZIONE – In attesa dall’altro big match di questo sabato di Serie A, fra Atalanta e Napoli, all’Allianz Stadium di Torino si scontrano. Il primo tempo della sfida valida per la ventunesima giornata si rivela ricco di occasioni per entrambe le squadre. All’ottavo minuto ci prova Mbangula, che riceve da Thuram e calcia con un destro al giro: il pallone termina di poco fuori dalla porta. Dall’altra parte, all’11, c’è Rafael Leao che calcia gol destro un pallone servitogli da Musah. Alla fine vince Kalulu che devia. Rossoneri vicini al gol al 19?, col destro di prima intenzione di Reijnders sui risvolti di un calcio d’angolo.