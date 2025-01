Liberoquotidiano.it - La Juve torna a vincere e sale al 4° posto: Mbangula-Weah stendono il Milan

La prima vittoria dell'anno dellantus arriva nel momento più delicato, in uno scontro diretto pesante in chiave lotta Champions e in mezzo a infinite voci di mercato, tra lo stallo Kolo Muani, per il quale si attendono novità a breve da Parigi, e il possibile addio di Cambiaso, ammaliato dalle sirene provenienti da Manchester, sponda City, ma regolarmente schierato da Thiago Motta e confermato – almeno per il momento – da Cristiano Giuntoli (“un'offerta non è arrivata, nel caso ci penseremo”). La Vecchia Signora dopo il doppio 1-1 con Toro e Atalanta era chiamata però soprattutto a rispondere sul campo, e così è stato: lastende il, prendendosi la rivincita dopo l'amaro ko in Supercoppa endo almeno per una notte al quarto, quello che lungo la strada, pareggio dopo pareggio, è diventato l'obiettivo stagionale.