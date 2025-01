Secoloditalia.it - La dissidente Zaitseva morta in Ucraina. Dalle piazze di Minsk alla guerra di Kiev, sempre nel mirino della Bielorussia

Maria, volontaria bielorussa di appena 24 anni, ha trovato la morte il 17 gennaio nei pressi di Bakhmut, nella regionedi Donetsk, durante un’azione contro le forze russe. Il giorno prima, il 16 gennaio, aveva celebrato il suo compleanno. Il suo nome era già noto a molti, simbolo di una generazione che non si è piegata al regime e che ha scelto di combattere per la libertà, anche lontano dpropria patria.dialle trincee ucraine:contro Lukashenkoera entrata nelle fila del 2° BattaglioneLegione Internazionale dell’esercito ucraino all’inizio dell’invasione su larga scala da parteRussia. La sua determinazione, tuttavia, non nasceva dal nulla. Nel 2020, era scesa in piazza acontro i presunti brogli elettorali che avevano permesso al dittatore Alexander Lukashenko di proclamarsi vincitore con un improbabile 80% dei consensi.