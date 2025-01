Lanazione.it - La crisi del call center. Gli stipendi a giorni: "Un piano industriale. E certezze sul futuro"

Pagamento deglipromesso entro venerdì prossimo ma, allo stesso tempo, la necessità di presentare in tempi rapidissimi unper capire le mosse future e, soprattutto, la sorte dei sessanta dipendenti Softlab Next. E’ questo l’esito principale del tavolo diandato in scena ieri mattina fra le rappresentanze sindacali della Softball Next di Sant’Agostino, i referenti dell’azienda, la Regione Toscana e il mondo istituzionale rappresentato dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, che da settimane sta seguendo da vicino questa vicenda che sta diventando preoccupante per tantissime famiglie. Una scena, quella del ritardo degli, che purtroppo si ripete per il secondo mese consecutivo e da qui la paura che ildell’azienda, un importanteche ha fra i propri clienti principali Enel, sia a rischio.