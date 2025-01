Agi.it - La catena di una bicicletta sulla rete elettrica dei treni a Padova. Potrebbe essere la prova del sabotaggio

AGI - Unada bici rivestita in gomma che penzola dalla lineache sovrasta i binari nella stazione di Montagnana (). Il fermo immagine di quello che secondo i tecnici di RFIun tentativo diè stato trasmesso in esclusiva dal Tg1 delle 13,30. Se lanon fosse stata tempestivamente rimossa, spiegano sempre i tecnici di RFI, avrebbe potuto causare danni gravi e rallentare la circolazione. Sull'episodio indaga la Digos di. Nei giorni scorsi, il gruppo Fs ha presentato un esposto alle autorità denunciando un elenco di circostanze "sospette" e “gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non puòun caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo”.