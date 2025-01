Iodonna.it - La campionessa bergamasca torna al successo sul tracciato che fra poco più di un anno ospiterà i Giochi olimpici

Sofia Goggia èta a brillare in discesa libera sulla sua pista preferita, la Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, conquistando il 26°in carriera in Coppa del Mondo. Con una prestazione impeccabile, laha sbaragliato la concorrenza, seguita dalla norvegese Kajsa Lie al secondo posto. Il podio si è completato da un’altra azzurra, Federica Brignone, che grazie a questo risultato diventa leader della classifica generale di Coppa del Mondo e di quella di discesa. Una giornata trionfale per lo sci femminile italiano che ha dominato in una delle tappe più attese del calendario. Sofia Goggia, lo shooting guarda le foto Sofia Goggia, regina di CortinaSofia Goggia, che ha ormai stretto un legame speciale con la pista delle Olimpiadi 2026, ha nuovamente conquistato la discesa di Cortina.