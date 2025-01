Thesocialpost.it - La 13enne in classe: “Qui dormo perché di notte ho paura papà uccida mamma”

A Torino, una ragazzina di 13 anni ha trovato il coraggio di denunciare il padre, ponendo fine a mesi di violenze e minacce che avevano reso la sua vita e quella della madre un incubo. Grazie alla sua determinazione e alla prontezza di un’insegnante, la vicenda ha avuto un epilogo positivo con l’arresto dell’uomo.La scoperta della violenzaLa drammatica situazione è emersa dopo un episodio avvenuto a scuola, quando la tredicenne si è accasciata sul banco a causa di un apparente malore. Portata in ospedale, i medici non hanno riscontrato problemi fisici, ma un’insegnante attenta ha intuito che dietro quel malessere potesse esserci altro. Grazie all’intervento dello psicologo scolastico, la giovane ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia.Le minacce e il terrore in casaSecondo la testimonianza della ragazza, il padre, spesso armato di coltelli, minacciava di uccidere la madre.