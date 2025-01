Spazionapoli.it - Kvaratskhelia si presenta al PSG: ecco dove abbiamo già ascoltato queste parole

Ultimissime Napoli – Khvichasi èto ai nuovi tifosi del PSG:le sue, che ricordano una vecchia intervista fatta in passatoNuove sfide, nuovi obiettivi, ma stesse. O quasi. Khvichasiai suoi nuovi tifosi del PSG utilizzando praticamente gli stessi concetti già visti durante una sua vecchia e primissima intervista con la maglia azzurra.le ultimissime sul ricco trasferimento dell’ex Napoli al Paris Saint-Germain.Inore il club parigino sta diffondendo e pubblicando contenuti sul nuovo acquisto. Per la formazione francese si tratta di un colpo da novanta. E farlo nel mercato invernale non è da tutti. D’altro canto, però, il passaggio del giocatore ha diviso la piazza azzurra.ha lasciato un grandissimo ricordo, quello della vittoria dello Scudetto, su cui c’è la sua indelebile firma.