Kolo Muani Juventus aumenta l’attesa per il transfert | PSG al lavoro per sbloccare la situazione Via libera ed esordio ufficiale | svelati i tempi

di RedazioneNews24per l’arrivo del trasnfert del calciatore francese. PSG al: le ultime sullaCresceper l’arrivo deldi, colpo del calciomercatoche non è ancora stato ufficializzato. Il PSG è alperlaprestiti, ma ci vorranno ancora un paio di giorni prima del viadefinitivo dalla Francia.I documenti sono comunque già stati siglati ed è interesse di tutti portare a termine questo affare. Una trattativa che non è a rischio, ma l’del francese dovrà essere rimandato. Si è atteso fino alla mezzanotte di ieri per poterlo inserire nei convocati per la gara con il Milan, ma sarà a disposizione solo per settimana prossima contro il Napoli (non può essere inserito in lista Champions).