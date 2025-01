Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: l’attaccante non ci sarà contro il Milan! Ecco quando potrebbe essere a disposizione di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24francese nonper la sfidaildi domani sera. Tutti i dettagli sulla situazioneSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport Calciomercato – L’Originale ha fatto il punto su, confrancese che nondiper la sfida tra. Di seguito le parole del giornalista:PAROLE – «nonufficializzato entro stasera e quindi nonper la sfidail. L’operazione non è però a rischio. Serviranno due/tre giorni per risolvere questa situazione, con il Psg ha provato a fare di tutto per risolvere questa situazione nel minor tempo possibile».Leggi suntusnews24.com