Kenzo avrà nuovo approccio: focus su collezioni maschili e femminili separate

ha deciso di rompere con la tradizione delle sfilate coed – in cuivengono presentate insieme – per esplorare un. Il 24 gennaio, durante la settimana della moda maschile a Parigi, il brand presenterà esclusivamente la collezione uomo autunno 2025. La collezione donna, invece, sarà protagonista a marzo, in occasione della Paris Fashion Week.rompe la tradizione (per adesso) e potenzia il settore femminileDopo tre anni sotto la direzione artistica di Nigo, il marchio sembra voler ridefinire il proprio equilibrio creativo. “Abbiamo consolidato l’identità dell’abbigliamento maschile, che ora si distingue per la sua forza e coerenza. Ora è il momento di portaredonna in una direzione audace e innovativa,” ha dichiarato il brand in una nota ufficiale.