Sport.quotidiano.net - Juventus-Milan: Vlahovic recupera ma parte dalla panchina. Rossoneri senza Pulisic

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 18 gennaio 2025 – A meno di due settimanesfida di Supercoppa che ha visto prevalere per 2-1 i– che hanno poi vinto il trofeo in finale contro l’Inter –si sfidano di nuovo. In palio, nella sfida in programma quest’oggi alle 18 alloStadium (il match sarà visibile gratuitamente su DAZN), ci sono punti preziosissimi per la rincora a un posto in Champions, come sottolineato anche da Thiago Motta, tecnico dei bianconeri che nel derby contro il Torino hanno ottenuto il tredicesimo pareggio stagionale: “Vogliamo restare aggrappati al treno Champions e contro una grande squadra come ilabbiamo un’opportunità. Da subito cercheremo di vincerla anche se in realtà mancano ancora tante partite”. All’appello mancherà Francisco Coinceiçao, figlio del tecnico delSergio.