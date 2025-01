Sport.quotidiano.net - Juventus-Milan 2-0, la risalita di Conceiçao si ferma bruscamente. Ora il mercato

o, 18 gennaio 2025 - Ladel nuovotargatova a schiantarsi sulla. Primo ko per il tecnico portoghese: di quelli che fanno male. Per il come, il dove, il quando. Così, la zona Champions scivola a -6 e l'ottavo posto è conto. Non sono conti, invece, i segnali di ripresa lanciati nel recente passato. Assenze, sì: Morata, Pulisic, Thiaw su tutti. Ma i rossoneri sono stati quasi assenti anche in campo. Nel 4-5-1, di fatto, che si vorrebbe alto e aggressivo, lapasseggia e pasteggia. Motta aggira infatti il tentativo di pressione in palleggio, con il sostegno degli esterni bassi e i movimenti tra le linee che fanno saltare il banco. Nel secondo tempo il castello crolla: sull'autogol (emblematico) di Emerson Royal sull'ennesimo guizzo di Mbangula, sulla sfuriata di Weah che "fotografa" più volte Tomori.