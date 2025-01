Tvplay.it - Juventus, il post-Cambiaso ha già un nome: colpo in Serie A

Laha individuato l’erede di, molto vicino al City. Nel mirino una delle principali rivelazioni dellaA.Oggi sarà titolare, nel big match che vedrà laospitare il Milan nell’ambito della 21esima giornata dellaA. Poi, salvo sorprese, si trasferirà in Inghilterra. Al Manchester City per la precisione, dove Pep Guardiola è pronto ad accoglierlo alimentando così il processo di ringiovanimento dei ‘Citizens’. Ultime ore a Torino per Andrea, la cui cessione fornirà allale risorse economiche necessarie per regalare a Thiago Motta almeno due nuove pedine., ilha già uninA – TvPlay.it (LaPresse)Una parte consistente dei fondi in arrivo verrà utilizzata per ingaggiare un centrale di comprovata qualità ed esperienza, capace di raccogliere il testimone lasciato da Gleison Bremer.