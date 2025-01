Sport.quotidiano.net - Juve-Milan, Motta: "Lavoriamo ogni giorno per vincere. Bravi i ragazzi"

Torino, 18 gennaio 2025 – Lantus spezza la lunga serie di pareggi e vendica il ko in semifinale di Supercoppa battendo il2-0. Dopo un primo tempo molto dinamico, che ha visto i bianconeri tenere in mano il pallino del possesso palla e creare un paio di situazioni pericolose con Yldiz e Koopmeiners e ilrispondere con le opportunità non sfruttate da Leao e Reijnders, la gara ha preso definitivamente la direzione più congeniale agli uomini di, i quali hanno messo in campo maggiore intensità e qualità passando in vantaggio al 60’ con il tiro di Mbangula deviato in porta in maniera decisiva da Emerson Royal e raddoppiando al 63’ con Weah. Un tramortente uno-due bianconero tramortente per gli uomini di Conceiçao che non sono più riusciti a reagire e hanno alzato anzitempo bandiera bianca.