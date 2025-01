Juventusnews24.com - Juve Milan, Koopmeiners si divora il possibile vantaggio: tira così davanti a Maignan e lo centra in pieno! FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24siil: ladell’errore del centrocampistaGrande occasione pera 10 minuti dall’inizio del secondo tempo di. Il centrocampista olandese si è trovatoed è andato a botta sicurando il portiere francese che è riuscito a spedirla in angolo restando immobile.I tifosi bianconeri si sono riversati sui social per commentare l’errore del centrocampista olandese che aveva tanto spazio per fare male al.Leggi suntusnews24.com