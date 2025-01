Juventusnews24.com - Juve Milan, doppio salvataggio clamoroso dei bianconeri: Di Gregorio risponde presente e poi Gatti si immola così!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dei: l’azione dei rossoneri e cosa è successoSi accendecon una doppia grande occasione dei rossoneri nell’area di rigore dei. Prima ci prova Leao che calcia in scivolata ma sbatte su Diche interviene alla grande.Successivamentesisu Theo Hernandez con il pallone che diventa giocabile per Yildiz che prova a ripartire dando un’ottima palla a Nico Gonzalez che però non riesce a far male alla difesa avversaria.Leggi suntusnews24.com