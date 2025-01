Juventusnews24.com - Juve Milan, altro clean sheet dei bianconeri contro il Diavolo! Porta blindata contro i rossoneri: la statistica è incredibile

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per ii rossonero: ecco lasulla difesa della squadra di Thiago MottaLatorna a conquistare tre punti e lo failsenza subire alcun gol. Una buona prestazione impreziosita dal fatto che per la prima volta nella storia del club bianconero, la Vecchia Signora non ha subito nessun golnelle ultime 4 partite. Larita da Opta.– «Lantus ha tenuto lainviolata in quattro gare consecutiveilper la prima volta nella sua storia in Serie A. Muro».Leggi suntusnews24.com